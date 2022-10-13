В Керчи четвертый день подряд эвакуируют школьников из-за сообщений о минировании

В школах Керчи эвакуация проводится четвертый день подряд Фото: Юлия МАРКИНА

Четвертый день подряд в Керчи эвакуируют школьников из-за сообщений о минировании. С понедельника образовательный процесс прекращается, так и не начавшись. Как стало известно КП-Крым, в четверг 13 октября, учащимся снова пришлось идти по домам из-за поступивших в адрес школ сообщений с угрозами. Кроме того, эвакуация проводилась в детских садах и поликлиниках.

- Cообщения были с утра. Они касались образовательных и медицинских организаций. Проверки проходят по порядку. Занятий в образовательных учреждениях сегодня уже не будет,- сообщили КП-Крым в пресс-службе керченского городского совета.

Все сигналы сейчас проверяют правоохранители.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов не исключил, что в ближайшее время школьников могут перевести на дистанционное обучение в целях безопасности. Решение об этом будет принимать антитеррористическая комиссия.

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