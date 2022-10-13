Житель Ставропольского края « развел» крымчанина на 107 тысяч рублей, пообещав быстрый заработок

Крымчанин потерял больше 100 тысяч рублей, купившись на предложение быстрого заработка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

23-летний житель Ставропольского края «‎развел» крымчанина на 107 тысяч рублей на рекламе быстрого заработка.

- С целью увеличить свои накопления парень откликнулся на рекламное объявление. В ходе переписки ему рассказали о необходимости перевести деньги на определенный счет, после чего они вернутся в приумноженном количестве, - цитирует КИА сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

По понятным причинам после этого крымчанин приумноженные средства не получил, а сам мошенник перестал выходить на связь. Пострадавшим оказался 20-летний парень из Джанкоя. Расследуется уголовное дело, аферисту может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, за минувшую неделю мошенники обманули жителей Крыма на девять миллионов рублей. Одна из жертв перевела аферисту 3,5 миллиона рублей, думая, что он сотрудник банка.

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