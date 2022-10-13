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Происшествия13 октября 2022 11:32

Жительница Ялты пойдет под суд за убийство собутыльника

По версии следствия, она не менее двух раз ударила мужчину кухонным ножом
Дмитрий Коренев
38-летняя жительница Ялты предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого

38-летняя жительница Ялты предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летняя жительница Ялты предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

- По версии следствия, обвиняемая в июле 2022 года находилась в квартире жилого дома в поселке Кореиз, где распивала спиртное со своим знакомым 1979 г.р. В ходе ссоры женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла пострадавшему не менее двух ударов кухонным ножом в область спины и шеи, - говорится в сообщении.

От полученных ран мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – «Убийство». Дело рассмотрит Ялтинский районный суд.

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