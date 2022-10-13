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Происшествия13 октября 2022 13:36

На шесть лет колонии осудили жителя Евпатории, по вине которого погибла его сожительница

Также с него взыскан один миллион рублей в качестве моральной компенсации в пользу пострадавшей стороны
Екатерина НАЗАРОВА
В Крыму осудили мужчину, по вине которого погибла его сожительница

В Крыму осудили мужчину, по вине которого погибла его сожительница

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Крыму вынесли приговор местному жителю, по вине которого погибла его сожительница. Об этом сообщили в пресс-службе Евпаторийского городского суда.

Евпаториец не менее трех раз ударил пострадавшую в область живота и груди. Девушка за медпомощью не обращалась, из-за чего через два дня скончалась от закрытой тупой травмы живота и разрыва селезенки.

- Обвиняемый вину признал, в содеянном чистосердечно раскаялся, - говорится в сообщении.

Мужчина получил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого с него взыскано в счет возмещения морального вреда в пользу матери погибшей один миллион рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Ялты пойдет под суд за убийство собутыльника. По версии следствия, она не менее двух раз ударила мужчину кухонным ножом.

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