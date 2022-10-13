На шесть лет колонии осудили жителя Евпатории, по вине которого погибла его сожительница

В Крыму осудили мужчину, по вине которого погибла его сожительница Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Крыму вынесли приговор местному жителю, по вине которого погибла его сожительница. Об этом сообщили в пресс-службе Евпаторийского городского суда.

Евпаториец не менее трех раз ударил пострадавшую в область живота и груди. Девушка за медпомощью не обращалась, из-за чего через два дня скончалась от закрытой тупой травмы живота и разрыва селезенки.

- Обвиняемый вину признал, в содеянном чистосердечно раскаялся, - говорится в сообщении.

Мужчина получил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого с него взыскано в счет возмещения морального вреда в пользу матери погибшей один миллион рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Ялты пойдет под суд за убийство собутыльника. По версии следствия, она не менее двух раз ударила мужчину кухонным ножом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50