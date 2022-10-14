Погода на 14 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 19 градусов

В Крыму очень яркая и красивая осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 октября на Крымском полуострове пройдет спокойно - опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Сухая прохладная погода сохранится до конца текущей недели, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха ночью 4...6°, днем 14...16°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем тепло до 17...19°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +13…+17°, восточный ветер 2-8 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +10…17°, северо-восточный ветер 6-11 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +14 …+15°, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +12 …+17°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +12…+14, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +10…+14°, скорость северо-восточного ветра 5-8 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +9 …+15°, скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с. Переменная облачность.

Температура воды в Черном море +18 …+20°.

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