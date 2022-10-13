Минобороны России сдан в Севастополе Кадетский корпус Следкома РФ имени В.И. Истомина

Фото: Михаил Развожаев/Tg

Силами Минобороны России в Севастополе завершено строительство кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени В.И. Истомина.

- Здесь будут учиться 137 кадет - 98 юношей и 39 девушек, в том числе 54 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, три кадета - ребята, прибывшие с территории Донбасса, - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По планам, на территории учреждения возведут спортивно-общественный корпус с классом хореографии, актовым, спортивным и тренажерным залами, электронным тиром, библиотекой кабинетами дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что в главном вузе Крыма открыли кафедру многопрофильной клинической подготовки. Кафедра будет работать на базе Городской больницы №1 им. Н. И. Пирогова в Севастополе.

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