Крымский центр медицины катастроф передал ВС РФ 10 медицинских автомобилей

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Крымский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи продолжает передавать воинским формированиям Министерства обороны РФ автомобили из резерва автопарка учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Так, 13 октября министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский передал представителям 205-й отдельной мотострелковой бригады ключи от 10 автомобилей.

«На прошлой неделе 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны мы передали 11 автомобилей, которые уже находятся в зоне проведения специальной военной операции. Автомобили, переданные сегодня, также будут использоваться на линии фронта в зоне проведения СВО», - заявил Скорупский (цитата по пресс-службе МЗ РК).

На очереди к передаче еще 17 машин. Таким образом, ВС РФ передадут 38 автомобилей («УАЗ», «Соболь», «Газель»), укомплектованных медицинским оборудованием в соответствии со стандартами оснащения.

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