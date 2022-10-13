Мошенник со Ставрополья похитил у крымчанина более 100 тысяч рублей

20-летний житель Джанкойского района Крыма лишился более 100 тысяч рублей, купившись на рекламу о быстром и легком заработке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20-летний житель Джанкойского района Крыма лишился более 100 тысяч рублей, купившись на рекламу о быстром и легком заработке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по республике.

– Заявитель пояснил, что в одной из социальных сетей увидел рекламу о быстром и легком способе увеличения доходов. С целью увеличить свои накопления он откликнулся на рекламу, – говорится в сообщении.

В ходе переписки мужчине рассказали, что если он перечислит свои кровные на определенный счет, то обратно вернется бОльшая сумма. Уточнив условия, молодой человек перевел на указанную собеседником банковскую карту 107 072 рубля. Когда обещанные богатства на счет не поступили, а организатор схемы перестал выходить на связь, потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – им оказался 23-летний житель Ставропольского края.

– Мошенник пояснил, что знал о том, что его действия являются мошенническими, решил заработать денег. Создав страницу в социальной сети, предлагал рекламу быстрого заработка, после чего вел переписку с жертвами. Получая денежные средства, добавлял людей в черный список , – рассказали в республиканском УМВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – «Кража». На время следствия мошенника отправили под домашний арест.

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