На Керченской переправе увеличилось время ожидания парома для грузовиков

На Керченской переправе увеличились интервалы отправки грузовых автомобилей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Керченской переправе увеличились интервалы отправки грузовых автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

– Грузовики массой до 3,5 тонн отправляются с паромной переправы порта Крым с периодичностью в 1,5-2 часа, без учета погодных условий. Грузовики массой свыше 3,5 тонн отправляются с паромной переправы Рыбного порта, периодичность отправки каждые 3-4 часа, без учета погодных условий, – написал он.

Брусаков отметил, что груз в автомобиле должен быть складирован так, чтобы его можно было досмотреть и идентифицировать его объем. В противном случае «существуют значительные риски отказа в допуске на паром».

Поскольку ждать своей очереди на паром приходится долго (в среднем не менее трех суток без учета погодных условий), водителям рекомендуют отправиться альтернативным сухопутным маршрутом через новые российские регионы. Ориентировочное время в пути от границы Республики Крым до Таганрога (Ростовская область) составляет около восьми часов (457 км). Колонна формируется в Керчи в районе старого аэропорта и в селе Столбовое Джанкойского района (у ресторана «Чайка»).

Напомним, информацию о по вопросам работы паромной переправы и проезда по альтернативному сухопутному маршруту можно получить по телефону: +7 (978) 199-26-34 (линия работает круглосуточно).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50