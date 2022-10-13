В Крыму спасли собаку, упавшую в канализационный люк

Фото: vk.com/krymspas

В Алуште спасатели достали собаку из канализационного люка. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ РК «КРЫМСПАС».

– В адрес крымских спасателей поступила просьба оказать помощь в извлечении собаки из канализационного люка в Алуште. К месту выехали сотрудники Алуштинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Прибыв по адресу, спасатели выяснили, что собака провалилась в люк глубиной около 5 метров, – говорится в сообщении.

Фото: vk.com/krymspas

Один из спасателей спустился в люк, после чего животное с помощью веревки подняли на поверхность и передали хозяйке.

Напомним, в апреле керченские школьники спасли увязшую в болоте собаку. Похожая на алабая бедолага лежала в болотной жиже и уже не сопротивлялась, когда ей на помощь пришли подростки.

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