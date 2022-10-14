Расписание движения электричек из Керчи в Анапу изменилось с 14 октября

Пригородные электрички соединяют полуостров с материковой частью России. Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Крымские железнодорожники сообщили о корректировке расписания пригородных поездов, следующих по маршруту Керчь – Анапа и в обратную сторону. Обновленный график вступит в силу уж сегодня, то есть 14 октября 2022.

- Новый график движения позволит пассажирам совершать комфортные пересадки на другие поезда, которые следуют из Керчи в Феодосию, из Анапы в Краснодар, - отметили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

И так, новое расписание движения электричек:

Расписание с 14 октября 2022. Фото: скрин страницы паблика ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Актуальное расписанием можно досконально изучить на официальном сайте «ЮППК» или в мобильном приложении «В путь - билеты на электрички».

Напоминаем, что между Керчью и Анапой начал ходить электропоезд «Ласточка».

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