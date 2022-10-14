Крымский музыкальный театр подготовил новую комедию «Табачный капитан»

Фото: mkult.rk.gov.ru

Крымский музыкальный театр подготовил музыкальную комедию «Табачный капитан» на либретто Николая Адуева, музыку Игоря Цветкова и стихи Якова Голякова.

- Премьерные показы в год празднования 350-летия со дня рождения Петра I запланированы на 14, 15 и 30 октября, - цитирует КИА сообщение пресс-службы Минкультуры республики.

Новая постановка наполнена музыкой, танцами, красочными костюмами и яркими декорациями.

Напомним, к 130-летию Ялтинского историко-литературного музея открылась новая выставка. Некоторые реликвии представлены впервые. Особого внимания заслуживает античная пелика - сосуда для вина, который прекрасно сохранился до наших дней.

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