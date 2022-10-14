В Крыму 14 октября выявили 73 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 14 октября зарегистрировали 73 новых случая COVID-19, с начала пандемии - 208 210. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 118 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 153 человека, выздоровевших за весь период - 200 394, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе за минувшие сутки выявили 84 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 225. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 7 человек. Выписаны 5 пациентов. На данный момент в больницах находится 75 пациентов, из них 71 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за последние 24 часа в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 72 лет.

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