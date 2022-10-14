Через Керченский пролив переправили 639 транспортных средств за 13 и 14 октября

За минувшие сутки через Керченский пролив переправили 639 транспортных средств Фото: Дмитрий СТЕШИН

За минувшие сутки через Керченский пролив паромами было переправлено 639 транспортных средств. Пассажирскими катерами и паромами было перевезено 1 754 пассажира.

- За сутки, 13-14 октября, паромами перевезено 639 транспортных средств. Пассажирскими катерами и паромами перевезено 1 754 пассажира, - сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

В настоящее время продолжают функционировать паромы «‎Лаврентий», «‎Ейск», «‎Мария» и «‎Керченский-2». Грузовые автомобили массой до 3,5 тонн отправляют с паромной переправы порта «‎Крым». Отправка осуществляется каждые 1,5-2 часа, если не учитывать погодные условия.

Напомним, теракт на переправе произошел утром 8 октября. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек. Как выяснили правоохранители, взрывное устройство было спрятано внутри грузовика в рулонах со строительной пленкой. Переправу намерены восстановить не позднее 1 июля 2023 года. Вести восстановительные работы будет «Нижнеангарсктрансстрой».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50