С 9 октября Керченской паромной переправой воспользовались более 10 тысяч пассажиров

Через пролив перевезли уже более 10 тысяч человек и 2,8 тыс. транспортных средств Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы вечером 9 октября через пролив перевезли уже более 10 тысяч человек и 2,8 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– Через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 10 276 пассажиров и 2843 единицы автотранспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство перевезенных автомобилей – это большегрузы и среднетоннажные грузовики.

За этот период четыре автомобильно-пассажирских парома сделали 78 круговых рейсов. Два гражданских судна совершили девять рейсовя; напомним, из-за плохих погодных условий несколько дней они в перевозках не участвовали.

Сегодня погода продолжает благоприятствовать работе переправы.

– Согласно прогнозу Росгидромета для г. Керчи и прилегающей акватории, северный ветер сменится северо-восточным со средней скоростью 6 м/сек и порывами до 11м/сек, без осадков. Видимость хорошая, волнение минимальное – 20-70 см, – добавили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что за 13 и 14 октября через Керченский пролив перевезли 639 транспортных средств и 1754 пассажира.

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