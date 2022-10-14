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Экономика14 октября 2022 9:51

В Крыму обратили внимание на удорожание продуктов после теракта на мосту

По его словам депутата Константина Бахарева, в сложившейся ситуации контроль лишним не будет
Екатерина НАЗАРОВА
Крымчане жалуются на рост цен после теракта на Крымском мосту

Крымчане жалуются на рост цен после теракта на Крымском мосту

Фото: Михаил ФРОЛОВ

После ЧП на Крымском мосту и возникших из-за этого проблем с логистикой крымчане стали обращать внимание на удорожание продуктов.

- Нужно очень внимательно смотреть за ценами, потому что у меня в соцсетях уже есть первые обращения от крымчан, что где-то уже повысили цены, причем на самые очевидные вещи - продовольствие, соки, воду и так далее, - сообщил депутат Госдумы от региона Константин Бахарев в эфире радио «‎Спутник в Крыму»‎.

По его словам, в сложившейся ситуации депутатский контроль лишним не будет.

Теракт на переправе произошел утром 8 октября. Как выяснили правоохранители, взрывное устройство было спрятано внутри грузовика в рулонах со строительной пленкой. Переправу намерены восстановить не позднее 1 июля 2023 года. Вести восстановительные работы будет «Нижнеангарсктрансстрой».

Напомним, за 13 и 14 октября через Керченский пролив переправили 639 транспортных средств. В настоящее время продолжают функционировать паромы «‎Лаврентий», «‎Ейск», «‎Мария» и «‎Керченский-2». Грузовые автомобили массой до 3,5 тонн отправляют с паромной переправы порта «‎Крым».

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