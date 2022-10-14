В Крыму рассматривают возможность отправлять большегрузы по альтернативному маршруту два раза в день

Фото: глава администрации Керчи Святослав Брусаков, t.me/brusakov

В Крыму рассматривают возможность отправлять большегрузы по альтернативному маршруту через новые российские регионы дважды в день. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил региональный руководитель всероссийской общественной организации «Водители России» в Крыму, член Общественного совета при Министерстве транспорта РК Владислав Антонов.

– Рассматриваем вопрос о формировании в течение дня двух колонн через Приазовье в сопровождении ГИБДД, – заявил он.

По его словам, сейчас колонна автомобилей выезжает один раз в день, в среднем это 80-100 машин. Колонна формируется в Керчи и выезжает со стоянки на территории местного аэропорта в 13:00.

Автомобили досматриваются дважды - в пунктах пропуска Джанкой и Новоазовск. На машины, следующие в составе организованной колонны, не распространяется комендантский час, действующий в новых российских регионах. С учетом санитарных остановок и соблюдения рабочего режима водителей время в пути составляет около 7 часов.

По словам Антонова, сопровождение ГИБДД позволяет сократить время в пути.

– Нам помогают сотрудники ГИБДД, чтобы колонны грузовиков проходили в первую очередь. После однократного досмотра у нас есть их данные и по линии МВД, и по грузам. Это делается для безопасности и для ускоренного прохода машин, чтобы на территории Запорожской области эти транспортные средства лишний раз не подвергались досмотру, и колонна быстро двигалась в сторону Таганрога, – рассказал Владислав Антонов.

Ранее Минтранс ограничил перевозку некоторых товаров через Керченскую паромную переправу. Так, металлолом, крупногабаритные изделий из металла, кориандр в мешках и томатную пасту в бочках следует перевозить альтернативным путем через Северное Приазовье.

Напомним, информацию о по вопросам работы паромной переправы через Керченский пролив и проезда по альтернативному сухопутному маршруту можно получить по телефону: +7 (978) 199-26-34 (линия работает круглосуточно).

Власти Крыма ожидают, что паромная переправа будет работать еще 1,5 месяца. С момента возобновления ее работы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности 10 276 пассажиров и 2843 автомобиля.

Полностью восстановить Крымский мост после теракта намерены не позднее 1 июля 2023 года. Вести работы будет «Нижнеангарсктрансстрой».

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