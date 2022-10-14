В Симферополе открылась выставка ко Дню работника сельского хозяйства

Фото: Сергей Аксенов/Tg

В Симферополе 14 октября открылась выставка ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как пишет Крымская газета, там можно приобрести продукцию, которую производят на полуострове.

В этот день отличившихся фермеров наградили отличительными знаками и благодарностями.

- Вручил заслуженные награды работникам и ветеранам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в связи с профессиональным праздником, - написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 15 октября пойдет сельскохозяйственная ярмарка. На ней фермеры реализуют продукцию нового урожая.

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