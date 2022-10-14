Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2022 12:06

В Крыму выбрали лучшие туристические сувениры

По итогам конкурса определены 45 финалистов
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: КИА

Фото: КИА

В крымской столице подошел к концу региональный этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», по итогам которого определены 45 финалистов. Именно они представят Крым на федеральном уровне.

Как передает КИА, на конкурс было подано более 120 заявок. Участите приняли авторы и производители сувениров, мастера народно-художественных промыслов и музеи.

Экспертам предстоит оценить работы, после чего будет составлен список мастеров, которые примут участие в финале конкурса. Он пройдет в декабре в Кировской области.

Ранее сообщалось, что в Симферополе открылась выставка ко Дню работника сельского хозяйства. Там можно приобрести продукцию, которую производят на полуострове.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50