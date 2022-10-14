В Крыму выбрали лучшие туристические сувениры

Фото: КИА

В крымской столице подошел к концу региональный этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», по итогам которого определены 45 финалистов. Именно они представят Крым на федеральном уровне.

Как передает КИА, на конкурс было подано более 120 заявок. Участите приняли авторы и производители сувениров, мастера народно-художественных промыслов и музеи.

Экспертам предстоит оценить работы, после чего будет составлен список мастеров, которые примут участие в финале конкурса. Он пройдет в декабре в Кировской области.

Ранее сообщалось, что в Симферополе открылась выставка ко Дню работника сельского хозяйства. Там можно приобрести продукцию, которую производят на полуострове.

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