Константинов призвал сохранить паромную переправу после восстановления Крымского моста

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал не останавливать работу Керченской паромной переправы после завершения работ по восстановлению Крымского моста Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал не останавливать работу Керченской паромной переправы после завершения работ по восстановлению Крымского моста, передает ТАСС.

– Паромная переправа должна продолжать работу даже после завершения восстановления моста, паромы ни в коем случае нельзя останавливать. Нужно обязательно так делать, чтоб они функционировали, были загружены, мало ли какая история может случиться, - заявил Константинов, добавив, что на переправу можно было бы отправлять негабаритные грузы или грузы, безопасность которых сложно проконтролировать.

По его мнению, работающая переправа позволит избежать очередей на мосту. В результате Крым получит надежную транспортную систему с большим запасом прочности, считает Константинов.

Напомним, Крымский мост после теракта намерены восстановить не позднее 1 июля 2023 года. Власти республики ожидают, что паромная переправа будет работать еще полтора месяца. Ранее Минтранс ограничил перевозку некоторых товаров через переправу. Так, металлолом, крупногабаритные изделий из металла, кориандр в мешках и томатную пасту в бочках следует перевозить альтернативным путем через новые российские регионы.

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