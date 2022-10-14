Константинов призвал сохранить паромную переправу после восстановления Крымского моста

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал не останавливать работу Керченской паромной переправы после завершения работ по восстановлению Крымского моста
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал не останавливать работу Керченской паромной переправы после завершения работ по восстановлению Крымского моста, передает ТАСС.
– Паромная переправа должна продолжать работу даже после завершения восстановления моста, паромы ни в коем случае нельзя останавливать. Нужно обязательно так делать, чтоб они функционировали, были загружены, мало ли какая история может случиться, - заявил Константинов, добавив, что на переправу можно было бы отправлять негабаритные грузы или грузы, безопасность которых сложно проконтролировать.
По его мнению, работающая переправа позволит избежать очередей на мосту. В результате Крым получит надежную транспортную систему с большим запасом прочности, считает Константинов.
Напомним, Крымский мост после теракта намерены восстановить не позднее 1 июля 2023 года. Власти республики ожидают, что паромная переправа будет работать еще полтора месяца. Ранее Минтранс ограничил перевозку некоторых товаров через переправу. Так, металлолом, крупногабаритные изделий из металла, кориандр в мешках и томатную пасту в бочках следует перевозить альтернативным путем через новые российские регионы.
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