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Экономика14 октября 2022 12:10

Константинов призвал сохранить паромную переправу после восстановления Крымского моста

По его мнению, это позволит избежать очередей
Дмитрий Коренев
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал не останавливать работу Керченской паромной переправы после завершения работ по восстановлению Крымского моста

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал не останавливать работу Керченской паромной переправы после завершения работ по восстановлению Крымского моста

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал не останавливать работу Керченской паромной переправы после завершения работ по восстановлению Крымского моста, передает ТАСС.

– Паромная переправа должна продолжать работу даже после завершения восстановления моста, паромы ни в коем случае нельзя останавливать. Нужно обязательно так делать, чтоб они функционировали, были загружены, мало ли какая история может случиться, - заявил Константинов, добавив, что на переправу можно было бы отправлять негабаритные грузы или грузы, безопасность которых сложно проконтролировать.

По его мнению, работающая переправа позволит избежать очередей на мосту. В результате Крым получит надежную транспортную систему с большим запасом прочности, считает Константинов.

Напомним, Крымский мост после теракта намерены восстановить не позднее 1 июля 2023 года. Власти республики ожидают, что паромная переправа будет работать еще полтора месяца. Ранее Минтранс ограничил перевозку некоторых товаров через переправу. Так, металлолом, крупногабаритные изделий из металла, кориандр в мешках и томатную пасту в бочках следует перевозить альтернативным путем через новые российские регионы.

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