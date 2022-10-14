МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение на 15-16 октября

15-16 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выходных в Крыму ожидается резкое усиление ветра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– 15-16 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, – говорится в сообщении.

Жителей предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднении движения автомобильного транспорта на дорогах (особенно на участках горных перевалов).

– Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, и возможными обрывами линий электропередач, – добавили в ведомстве.

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