Керчанку осудили на 100 часов общественных работ за кражу двух бутылок коньяка

В Керчи осудили местную жительницу за кражу двух бутылок коньяка Фото: Алексей БУЛАТОВ

48-летнюю жительницу Керчи приговорили к 100 часам общественных работ за кражу двух бутылок спиртного из магазина «ПУД». Об этом сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

Дело было 27 мая 2022 года. В 08.40 крымчанка зашла в магазин и думая, что ее никто не видит, положила в сумку одну бутылку 3-летнего армянского коньяка. За второй бутылкой женщина вернулась уже днем, решив продегустировать алкоголь марки подешевле. Оба раза воровке удалось пройти мимо кассы, не расплатившись. Однако во второй раз женщину задержали на улице. Ущерб составил 851 рубль.

- Керченский городской суд Республики Крым приговорил 48-летнюю подсудимую, ранее привлеченную к административной ответственности за мелкое хищение, к наказанию в виде 100 часов обязательных работ, - сообщили в пресс-службе суда.

За еще одну украденную бутылку коньяка в Керчи недавно осудили другого местного жителя.

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