«Крымэнерго» реконструирует высоковольтную подстанцию в Симферополе

Фото: «Крымэнерго»

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» реконструируют энергетический узел, обеспечивающий электроснабжение столицы Крыма и прилегающего района.

Речь идет о подстанции Северная - одной из основных объектов в энергосистеме Крыма. В ходе модернизации планируется четырехкратное увеличение мощностей энергообъекта.

- Увеличение совокупной мощности питающего центра позволит повысить надежность подачи электроэнергии, сформировать резерв для подключения к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» новых объектов, - отметили в «Крымэнерго».

Ранее сообщалось, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Судаке завершат к концу года. Также будет проведена реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное.

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