В Крыму с начала года из аварийного жилья переехали 338 человек

С начала 2022 года из аварийного жилья переселили уже более 338 крымчан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2022 года из аварийного жилья переселили уже более 330 крымчан. Об этом рассказала заместитель председателя Совета министров РК Светлана Маслова, передает пресс-служба правительства республики.

– За 9 месяцев текущего года расселено 338 человек, проживавших в 126 жилых помещениях общей площадью 5 468,7 квадратных метров., – говорится в сообщении.

Жителей переселяют в рамках государственных программ, одна из которых действует в рамках инициированного президентом страны Владимиром Путиным национального проекта «Жилье и городская среда», вторая утверждена в 2018 году постановлением Совмина РК.

Светлана Маслова добавила, что в текущем году по нацпроекту «Жилье и городская среда» заключено 80 госконтрактов на приобретение квартир. Большинство из них расположены в новых жилых комплексах в Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе. Кроме того, заключено 25 соглашений о выплате возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийных домах в Симферополе, Керчи, селе Долинное Бахчисарайского района и селе Сизовка Сакского района.

– Общая сумма заключенных контрактов и соглашений составила 551,4 млн рублей, из них: 290,0 млн рублей – средства Фонда, 261,1 млн рублей – средства бюджета Республики Крым, 335,3 тыс. рублей – средства муниципальных образований. В настоящее время проводятся процедуры закупок по приобретению 83 квартир в ЖК «Тюльпаны». Также до конца года планируется произвести выплаты по соглашениям 30 семьям, выбравшим в качестве способа реализации жилищных прав выплату возмещения за изымаемое жилье, –рассказала Светлана Маслова.

Всего же на сегодня из аварийного жилья расселено 1550 крымчан из 555 жилых помещений общей площадью почти 24 тысячи квадратных метров. В следующем году в целях софинансирования этих мероприятий из республиканского бюджета планируется выделить 234,9 млн рублей.

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