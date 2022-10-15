Погода на 15 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

Черное море остыло до +17 …+19°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 октября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В предстоящие выходные дни сохранится сухая ветреная погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4...6°, днем 14...16°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Днем тепло 16…18°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +12…+17°, восточный ветер 7-14 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +10…17°, северо-восточный ветер 9-13 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +14 …+17°, северо-восточный ветер 10-12 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +12 …+17°, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +12…+17, северо-восточный ветер 8-11 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +11…+15°, скорость восточного ветра 7-10 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +10 …+15°, скорость северо-восточного ветра 8-11 м/с. Переменная облачность.

Черное море остыло до +17 …+19°.

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