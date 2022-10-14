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Общество14 октября 2022 17:09

В Симферополе 15 октября отключат свет на 2 улицах

В столице Крыма ремонтируют электросети
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

15 октября в Симферополе на 2 улицах и 1 переулке на несколько часов пропадет электричество. Плановые перебои с подачей электроэнергии произойдут из-за ремонтных работ.

- Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение, - обещают в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго», с надеждой на понимание граждан, которые остались без электротока.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- улицы Стевена, 14; Матэ Залки, 15 Б, 15 В, 15 Г;

- переулок Камчатский, 2, 2А.

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