На реконструкцию площади Ленина в Бахчисарае выделят 70 миллионов рублей

Глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов. Фото: ЦУР Республики Крым

В 2023 году площадь Ленина в Бахчисарае отремонтируют. Как рассказал глава администрации города Дмитрий Скобликов, стоимость проекта превышает 70 миллионов рублей.

– Проектно-сметная документация разработана и уже находится в экспертизе. Оценка документов продлится до 1 декабря. Будет заключен договор на проведение строительно-монтажных работ, – сказал Скобликов во время прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым.

По его словам, на площади заменят основание, освещение и дорожки.

Продолжается обновление исторических достопримечательностей Бахчисарая. Так, за Ханским дворцом на улице Шмидта в этом году разбили сквер. В бывшей детской библиотеке будет храниться фонд дворца, здесь обустроят музей.

– Он будет посвящен той же тематике, что и Ханский дворец. Мы понимаем, что коллекции постоянно пополняются, экспозиций становится больше и под раритеты нужны новые площади. Поэтому помощь города заключается не только в благоустройстве, но и в передаче фондов. По сути, передав готовое прекрасное здание, мы вот сэкономили республиканские средства, – добавил Скобликов.

Он отметил, что за последние три года в Бахчисарае отремонтировали порядка 70% дорожного покрытия. Так, этом году откроется отремонтированная главная улица; на Симферопольской и Фрунзе полностью заменили асфальт, бордюры и тротуары, а также обновили ограждения.

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