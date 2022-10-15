Чиновники отправили около 6 тонн гуманитарной помощи мобилизованным крымчанам

Фото: пресс-служба главы РК

Сотрудники исполнительных органов власти Крыма собрали и отправили для мобилизованных бойцов около 6 тонн гуманитарной и военно-технической помощи. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Это в том числе дизельные генераторы, тепловые пушки, бензопилы, спальные мешки, термобелье, а также ряд самых необходимых медицинских препаратов. Это первая часть того, что мы обещали ранее, - пояснил глава республики.

Сейчас призванные крымчане находятся в Севастополе. Сергей Аксенов также добавил, что мобилизованных будут поддерживать по всем направлениям.

Напомним, частичная мобилизация в республике завершилась 25 сентября. В числе призванных также оказался сын главы Крыма Олег Аксенов.