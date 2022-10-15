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Общество15 октября 2022 10:57

У севастопольца изъяли около килограмма наркотиков

Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Севастополе задержали мужчину, который выращивал коноплю у себя в подвале.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю, правоохранители обыскали место жительства подозреваемого и нашли оборудование для выращивания наркосодержащих растений, 24 куста конопли, а также части растений массой около 300 граммов и семена. Кроме того, у севастопольца изъяли больше 500 граммов марихуаны.

Наркодилеру грозит 20 лет тюрьмы. Пока что суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.