Погода на 16 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 19 градусов

Осень в Крыму.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
16 октября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Сохранится сухая и ветреная погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 15...17°.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 7…9°, днем 17…19°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +14…+19°, восточный ветер 3-9 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +11…17°, северо-восточный ветер 9-12 м/с. Пасмурно.
В Керчи +14 …+17°, северо-восточный ветер 9-12 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +13 …+16°, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +12…+15, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +12…+16°, скорость северо-восточного ветра 7-10 м/с. Пасмурно.
В Армянске +9 …+16°, скорость северо-восточного ветра 8-10 м/с. Переменная облачность.
Черное море остыло до +17 …+19°.
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