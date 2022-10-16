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Общество15 октября 2022 23:14

Погода на 16 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 19 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 16 октября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Осень в Крыму.

Осень в Крыму.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 октября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Сохранится сухая и ветреная погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 15...17°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 7…9°, днем 17…19°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +14…+19°, восточный ветер 3-9 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +11…17°, северо-восточный ветер 9-12 м/с. Пасмурно.

В Керчи +14 …+17°, северо-восточный ветер 9-12 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +13 …+16°, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +12…+15, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +12…+16°, скорость северо-восточного ветра 7-10 м/с. Пасмурно.

В Армянске +9 …+16°, скорость северо-восточного ветра 8-10 м/с. Переменная облачность.

Черное море остыло до +17 …+19°.

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