В Красноперекопском районе обезвредили 10 снарядов военных времен

Фото: ГУ МЧС по РК

В Красноперекопском районе Крыма обезвредили 10 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы уничтожили в селе Зеленая Нива.

- Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

В пиротехнических работах принимали участие семь человек и две единицы техники.

Ранее севастопольские пиротехники уничтожили стокилограммовую бомбу, найденную в частном секторе.