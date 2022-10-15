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Общество15 октября 2022 16:33

В Красноперекопском районе обезвредили 10 снарядов военных времен

В пиротехнических работах принимали участие семь человек
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: ГУ МЧС по РК

Фото: ГУ МЧС по РК

В Красноперекопском районе Крыма обезвредили 10 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы уничтожили в селе Зеленая Нива.

- Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

В пиротехнических работах принимали участие семь человек и две единицы техники.

Ранее севастопольские пиротехники уничтожили стокилограммовую бомбу, найденную в частном секторе.