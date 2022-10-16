Крым накроет штормовой ветер 16 октября

Непогода в Крыму правит бал все выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму продолжает царствовать непогода. Сегодня, 16 октября, в республике ожидается усиление штормового ветра. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

- По данным Крымского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 метров в секунду», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, ранее из-за непогоды 15 октября приостановила работу Керченская паромная переправа. На утро 16 октября движение паромов было возобновлено.

Сегодня, 16 октября, по данным крымского Гидрометцентра, в Симферополе переменная облачность, а температура воздуха будет достигать +17 градусов Цельсия. В Севастополе будет чуть теплее – до +19 градусов.