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Общество16 октября 2022 8:00

Крым накроет штормовой ветер 16 октября

В регионе ожидается усиление северо-восточного ветра
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Непогода в Крыму правит бал все выходные

Непогода в Крыму правит бал все выходные

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму продолжает царствовать непогода. Сегодня, 16 октября, в республике ожидается усиление штормового ветра. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

- По данным Крымского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 метров в секунду», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, ранее из-за непогоды 15 октября приостановила работу Керченская паромная переправа. На утро 16 октября движение паромов было возобновлено.

Сегодня, 16 октября, по данным крымского Гидрометцентра, в Симферополе переменная облачность, а температура воздуха будет достигать +17 градусов Цельсия. В Севастополе будет чуть теплее – до +19 градусов.