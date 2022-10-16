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Происшествия16 октября 2022 9:12

Подростка из Симферополя, напавшего с ножом на одноклассника, отправили под домашний арест до 10 декабря

Ранее Следком возбудил в отношении 16-летнего школьника уголовное дело о покушении на убийство
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: пресс-служба СК по Крыму и Севастополю

Фото: пресс-служба СК по Крыму и Севастополю

Напавший на одноклассника с ножом 16-летний подросток из Симферополя помещен под домашний арест на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда крымской столицы.

- Центральный районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 10 декабря 16-летнему подростку, напавшему на одноклассника с ножом в одном из общеобразовательных учреждений Симферополя, - говорится в сообщении.

Напомним, ЧП произошло 13 октября, в одной из классных комнат симферопольской школы №21. 16-летний подросток несколько раз ударил сверстника ножом в ею. К счастью, здоровью пострадавшего парня сейчас ничего не угрожает.

Против напавшего на одноклассника школьника завели уголовное дело по статье о покушении на убийство.