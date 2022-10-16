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Общество16 октября 2022 13:25

В Крыму за сутки коронавирусом заболели 52 человека

Госпитализировали восемь человек
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Победить болезнь удалось 42 крымчанам

Победить болезнь удалось 42 крымчанам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму заболеваемость коронавирусом пошла на спад. По данным Минздрава республики, за минувшие сутки зафиксировано 52 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией .

Всего за время пандемии выявлено 208 тыс. 323 положительных тестов на Covid-19.

- За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 тыс. 131 человек, - говорится в сообщении.

Вылечиться от ковида за сутки удалось 42 крымчанам. Всего выздоровевших в республике 200 тыс. 643 человека.