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Происшествия16 октября 2022 14:17

Спасатели помогли мужчине, которому стало плохо в горах Бахчисарайского района

Мужчина находился возле пещерного города Чуфут-Кале
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

Крымские спасатели помогли мужчине, у которого резко ухудшилось самочувствие в горах возле Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, звонок поступил в 11:55.

- Возле Пещерного города Чуфут- Кале у мужчины резко ухудшилось самочувствие. Сам продолжать путь не может, требуется помощь спасателей, - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели провели мероприятия по обнаружению и транспортировке пострадавшего к карете скорой медицинской помощи. Всего в операции по спасению участвовало пять сотрудников МЧС и одна единица техники.