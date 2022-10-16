Спасатели помогли мужчине, которому стало плохо в горах Бахчисарайского района

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

Крымские спасатели помогли мужчине, у которого резко ухудшилось самочувствие в горах возле Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, звонок поступил в 11:55.

- Возле Пещерного города Чуфут- Кале у мужчины резко ухудшилось самочувствие. Сам продолжать путь не может, требуется помощь спасателей, - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели провели мероприятия по обнаружению и транспортировке пострадавшего к карете скорой медицинской помощи. Всего в операции по спасению участвовало пять сотрудников МЧС и одна единица техники.