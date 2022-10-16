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Происшествия16 октября 2022 16:47

Пенсионерка из Севастополя перевела мошенникам два миллиона рублей

Доверчивая женщина не сразу поняла, что ее обманули
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Женщина пришла в банк и перечислила на указанные дистанционными мошенниками реквизиты свои сбережения

Женщина пришла в банк и перечислила на указанные дистанционными мошенниками реквизиты свои сбережения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе жертвой дистанционных аферистов стала 69-летняя жительница Ленинского района. Как сообщили в пресс-службе полиции города-героя, женщина перевела мошенникам более двух миллионов рублей.

- Ей поступил звонок от незнакомца, который сообщил о проблемах с ее банковским счетом, и, для предотвращения «списания денег», потребовал немедленно перевести их на «резервный счет», - рассказали в пресс-службе УМВД города-героя.

Осознав, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Сейчас поисками мошенников занимаются правоохранители.