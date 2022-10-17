Погода на 17 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

Октябрь в Крыму. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 октября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в западных и центральных районах ожидается высокая пожарная опасность.

- Сохранится сухая и ветреная погода, - считают синоптики Крымского гидрометеоцентра.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха днем 17...19°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 10-15 м/с., днем тепло до 18…20°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +14…+19°, восточный ветер 3-9 м/с. Ясно.

В Евпатории +11…19°, северо-восточный ветер 8-12 м/с. Ясно.

В Керчи +14 …+16°, северо-восточный ветер 9-11 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +13 …+17°, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Ясно.

В Черноморском +12…+16, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Ясно.

В Джанкое +12…+16°, скорость северо-восточного ветра 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +10 …+17°, скорость северо-восточного ветра 8-10 м/с. Ясно.

Черное море остыло до +15 …+19°.

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