В Крыму бесследно пропал 77-летний житель Алупки

Валентин Бирюков. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры-поисковики просят отозваться всех, кто знает что-либо о судьбе пожилого жителя ЮБК.

- Помогите найти человека! Пропал Бирюков Валентин Иванович, 77 лет (1945 год рождение), город Алупка, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

С 14 октября 2022 года местонахождение Валентина Бирюкова неизвестно.

Приметы пропавшего: 175 сантиметров рост, нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза.

Пожилой крымчанин был одет в рубашку - сине-белую или синюю в красную клетку, темно-синие спортивные штаны и бежевые туфли.

Если вы видели этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

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