В Крыму изменили график движения электричек с 18 по 22 октября

В расписание движения электричек внесены временные корректировки.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымские железнодорожники на время подкорректировали график движения электричек в сторону Джанкоя.
- С 18 по 22 октября пригородные поезда № 6625 Джанкой - Симферополь и № 6631 Соленое Озеро - Симферополь изменят расписание движения из-за ремонта на станции Отрадная, - сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.
Временный график выглядит следующим образом:
- поезд №6625 будет отправляться из Джанкоя в 11:55, на 5 минут позже обычного графика, и прибывать в Симферополь в 14:03 – на 33 минуты позже.
- пассажиры поезда №6631 отправятся со станции Соленое Озеро в 13:40, на 5 минут раньше обычного графика, а приедут в Симферополь в 16:18, что на 23 минуты позже постоянного расписания.
Напоминаем, что расписание движения пригородных поездов можно узнать на официальном сайте ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания или в мобильном приложении «В путь - билеты на электрички».
График на 18 - 22 октября. Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK
График на 18 - 22 октября. Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK
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