В Крыму изменили график движения электричек с 18 по 22 октября

В расписание движения электричек внесены временные корректировки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники на время подкорректировали график движения электричек в сторону Джанкоя.

- С 18 по 22 октября пригородные поезда № 6625 Джанкой - Симферополь и № 6631 Соленое Озеро - Симферополь изменят расписание движения из-за ремонта на станции Отрадная, - сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

Временный график выглядит следующим образом:

- поезд №6625 будет отправляться из Джанкоя в 11:55, на 5 минут позже обычного графика, и прибывать в Симферополь в 14:03 – на 33 минуты позже.

- пассажиры поезда №6631 отправятся со станции Соленое Озеро в 13:40, на 5 минут раньше обычного графика, а приедут в Симферополь в 16:18, что на 23 минуты позже постоянного расписания.

Напоминаем, что расписание движения пригородных поездов можно узнать на официальном сайте ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания или в мобильном приложении «В путь - билеты на электрички».

График на 18 - 22 октября. Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

График на 18 - 22 октября. Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

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