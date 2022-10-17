В Ялте на улице Кривошты восстанавливают 17 дворов за 120 миллионов рублей

Фото: Янина Павленко/Tg/скриншот из видео

В Ялте на улице Кривошты ведется восстановление сразу 17 дворовых территорий, которые пострадали от потопа. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, на эти цели федеральные власти выделили 120 миллионов рублей.

- Работы в самом разгаре - старое покрытие уже демонтировано, новые бордюры установлены, на выходных начнут укладывать асфальт, малые архитектурные формы уже в дороге, - написала в своем telegram-канале Павленко.

По ее словам, в проект еще могут внести некоторые изменения. В частности, возе дома №7 на месте одной из двух бельевых площадок планируется сделать зону отдыха.

Напомним, в Ялте ремонт внутридворовых проездов завершен на 90%. Контракт включает ремонт 26 дворов.

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