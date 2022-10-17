Фото: Янина Павленко/Tg

Художники в Ялте завершили мурал в память о первом космонавте планеты Юрии Гагарине, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Работу выполняла команда студии росписи «Дислав».

- Напомню, именно в этом поселке после первого полета в космос отдыхал и восстанавливался главный космонавт планеты, - написала градоначальница в своем telegram-канале.

Напомним, мурал находится в Форосе на улице Космонавтов. Именно в этом поселке ЮБК летом 1961 года после первого полета в космос отдыхал и восстанавливался Юрий Гагарин. И именно после этого там появилась улица Космонавтов и памятник в его честь.

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