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Общество17 октября 2022 8:37

В Севастополе отмечают день городского гимна 17 октября

«Легендарный Севастополь» стала официальной песней города-героя в 1994 году
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Песня была написана в 1954 году ко 100-летию первой героической обороны и к 10-летию освобождения города от фашистов

Песня была написана в 1954 году ко 100-летию первой героической обороны и к 10-летию освобождения города от фашистов

Фото: Ирина ГЕРЦ

В Севастополе 17 октября отмечается день гимна города-героя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

Песня о Севастополе была написана в 1954 году композитором Вано Мурадели и поэтом Петром Градовым. Ее выпуск приурочили ко 100-летию первой героической обороны и к 10-летию освобождения города от фашистов.

Официальным гимном «Легендарный Севастополь» признали в 1994 году, а после присоединения Крыма к России Законодательное собрание вновь утвердило ее в качестве главной песни города-героя.

- Каждый раз, когда слышу гимн Севастополя - сердце замирает. Невероятной мощи слова и музыка, - подчеркнул Михаил Развожаев.