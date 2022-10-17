В больницах и школах Симферополя начался отопительный сезон 17 октября

В Симферополе начался отопительный сезон 2022-2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе начался отопительный сезон 17 октября. Об этом сообщил глава местной администрации Михаил Афанасьев.

- С сегодняшнего дня отопление начнут подавать в объектах социальной сферы - больницах, детских садах и школах, - написал чиновник в своем telegram-канале.

По его словам, уже со среды, 19 октября, тепло появится и в многоквартирных домах.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 17 октября отключат свет на 26 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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