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Общество17 октября 2022 8:48

В больницах и школах Симферополя начался отопительный сезон 17 октября

В многоквартирные дома начнут подавать тело через два дня
Екатерина НАЗАРОВА
В Симферополе начался отопительный сезон 2022-2023

В Симферополе начался отопительный сезон 2022-2023

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе начался отопительный сезон 17 октября. Об этом сообщил глава местной администрации Михаил Афанасьев.

- С сегодняшнего дня отопление начнут подавать в объектах социальной сферы - больницах, детских садах и школах, - написал чиновник в своем telegram-канале.

По его словам, уже со среды, 19 октября, тепло появится и в многоквартирных домах.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 17 октября отключат свет на 26 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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