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Общество17 октября 2022 9:40

Керченский городской суд приступил к работе после эвакуации 17 октября

Анонимные угрозы получили сегодня во всех судах Крыма
Екатерина НАЗАРОВА
Керченский городской суд. Фото: "Яндекс.Карты"

Керченский городской суд. Фото: "Яндекс.Карты"

Керченский городской суд притупил к работе после эвакуации из-за угрозы минирования 17 октября.

- Сегодня все без исключения суды получили сообщения о минировании зданий. Большая часть уже приступила к работе. Керченский приступил к работе после эвакуации, - сообщили «‎КП»-Крым в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Напомним, очередная волна лжеминирований прокатилась сегодня в Керчи. Из-за анонимных угроз были эвакуированы не только суд, но детсады, школы и колледжи города.

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