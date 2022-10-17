Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды

Жители целого ряда улиц Симферополя почти на сутки останутся без воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители целого ряда улиц Симферополя почти на сутки останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– В рамках реализации мероприятий по строительству объекта: «Капитальный ремонт ул. Караимская городского округа Симферополь Республики Крым» подрядной организацией будут осуществляться строительно-монтажные работы по переустройству участка водопроводной сети, с последующим его переключением на бай-пасс, – говорится в сообщении.

Воды не будет с 23:00 18 октября по 19:00 19 октября на улицах Караимской, Краснознаменной, Футболистов, Клары Цеткин, Училищной, Генерала Яременко, Курцовской, Красноармейской, Крылова, Турецкой, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальной, Таврической, Белогорской, Пограничников, Миронова, Малофонтанной, Крымской, Чехова, Петровской, 8 Марта, Артиллерийской, Перевальной, Братской, Жидкова, Старозенитной, Ангарской, Полигонной, Интернациональной, Инге, Ефремова, Студенческой, Воровского, Ленина, Шмидта; частично – на улицах Севастопольской, Самокиша, Кирова, Батурина; переулках Крылова, Козлова, Крайнем, Трудовом, Каменном и Керченском, а также на прилегающих улицах и переулках.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водных запасов Симферопольского водохранилища хватит на полтора года

В то же время специалистов беспокоит нехватка кадров в отрасли водообеспечения и технологическое отставание от европейцев (подробнее)