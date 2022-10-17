Крымские школьники смогут побыть дефектологами, кондитерами и журналистами

Фото предоставлено организаторами проекта «Билет в будущее»

Крымские школьники могут попробовать себя в разных профессиях. На базе 16-ти учреждений этой осенью пройдут профориентационные мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее».

Пробы пройдут с 15 октября по 30 ноября. Площадки проведения - семь колледжей, восемь техникумов и университет. Ученики 6-11 классов крымских школ уже прошли два этапа онлайн-диагностики, и каждый ученик уже получил индивидуальные рекомендации по выбору будущей профессии.

Подростки смогут попробовать себя в роли повара, слесаря, строителя, аудитора, журналиста, историка, художника.

Напомним, на цифровой платформе «Билет в будущее» в общем доступе все желающие могут найти игровые тесты, викторины, виртуальный тур по мультимедийной выставке.

В закрытом сегменте доступны интерактивные тематические онлайн-уроки. Доступ можно получить через регистрацию на платформе https://bvbinfo.ru/.