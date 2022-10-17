В Бахчисарайском районе Крыма за сутки ликвидировали два пожара

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В течение дня 16 октября в Бахчисарайском районе Крыма произошли два пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

– Так, вчера, в 04:21 в ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» поступила информация о пожаре в селе Вилино Бахчисарайского района. По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что на территории частного домовладения горит хозяйственная постройка, существует угроза распространения огня на расположенный рядом жилой дом, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Спустя полтора часа пожар удалось ликвидировать. Его площадь составила 25 квадратных метров. Дальнейшего распространения огня удалось избежать, обошлось без пострадавших.

В тот же день в 17:00 в Пожарную охрану Республики Крым поступило сообщение о возгорании легковушки в селе Табачное. По прибытии выяснилось, что горит автомобиль «ЗАЗ». Возгорание ликвидировали в течение 15 минут, за это время огонь успел практически полностью уничтожить машину.

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Причины обоих возгораний выясняют специалисты.

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