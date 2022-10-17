В Бахчисарайском районе Крыма за сутки спасли двух туристов

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

16 октября сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» дважды оказывали помощь в горно-лесной зоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

– Так, вчера, в 12:01 в ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что в районе южных ворот пещерного города Чуфут-Кале мужчине стало плохо. Необходима помощь спасателей в эвакуации пострадавшего, – говорится в сообщении.

Спасатели незамедлительно прибыли на место и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, после чего на специальных носилках перенесли к автомобилю СМП.

В 16:58 в «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о женщине, повредившей ногу при спуске с горы Сюрюк-Кая. Спасатели обнаружили пострадавшую в районе водопада Серебряные струи. Ей также оказали первую медпомощь, на носилках донесли до служебного автомобиля и доставили в село Соколиное, где передали сотрудникам «скорой».

В МЧС призывают граждан изучить меры безопасного поведения в горах. Туристам, отправляющимся в горы даже на один день, необходимо взять с собой теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик, и средства для разжигания костра. Также желательно иметь при себе GPS-навигатор.

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