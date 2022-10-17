Реставрация симферопольской кенассы завершена на 90%

Фото: mkult.rk.gov.ru

Ремонт и реставрация объекта культурного наследия «Здание Кенассы» в Симферополе завершены на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры Республики Крым.

- Завершается второй этап ремонтно-реставрационных мероприятий стоимостью 108,8 млн рублей, - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы ведутся в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». По планам, реставрация должна быть завершена до конца года.

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