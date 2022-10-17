К монументу памяти пришли родственники погибших и представители власти. Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи почтили память погибших при трагедии в политехническом колледже. 17 октября 2018 года в учебном заведении, напомним, произошло массовое убийство, в результате которого погиб 21 человек - студенты и преподаватели колледжа.

Цветы к мемориалу возложили представители администрации Керчи Фото: Юлия МАРКИНА

Траурные мероприятия в четвертую годовщину трагедии прошли на городском кладбище. Здесь, на центральной аллее, в 2021 году установили мемориал памяти погибших - он выполнен из бронзы и имеет вид смятой, простреленной ученической тетради, из которой в небо вырывается стая жаворонков. Цветы и венки к мемориалу возложили родственники и представители городской администрации.

- Это боль, которую поймет только человек, который пережил подобное. Это невозможно пережить, мы живем с этим, - призналась в разговоре с КП-Крым Светлана Лысенко, мама погибшего в трагедии 18-летнего Руслана Лысенко.

Аллея погибших в керченском политехническом колледже на городском кладбище Фото: Юлия МАРКИНА

В течение нескольких лет родители контролировали создание мемориала. В этом году благоустройство аллеи полностью завершено: здесь установили скамейки, высадили деревья и подвели освещение.

На монументе выгравированы имена 21 погибшего при трагедии Фото: Юлия МАРКИНА

Собираться у мемориала родители и друзья погибших стали с утра. К могилам принесли цветы и конфеты.

Расследование трагедии до сих пор не завершено. По данным следствия, взрывное устройство в столовой заложил 18-ти летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. Он же открыл стрельбу по сверстникам, после чего заперся в библиотеке и застрелился.

К могилам погибших с самого утра приходят родственники Фото: Юлия МАРКИНА

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