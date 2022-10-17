К монументу памяти пришли родственники погибших и представители власти.
Фото: Юлия МАРКИНА
В Керчи почтили память погибших при трагедии в политехническом колледже. 17 октября 2018 года в учебном заведении, напомним, произошло массовое убийство, в результате которого погиб 21 человек - студенты и преподаватели колледжа.
Цветы к мемориалу возложили представители администрации Керчи
Фото: Юлия МАРКИНА
Траурные мероприятия в четвертую годовщину трагедии прошли на городском кладбище. Здесь, на центральной аллее, в 2021 году установили мемориал памяти погибших - он выполнен из бронзы и имеет вид смятой, простреленной ученической тетради, из которой в небо вырывается стая жаворонков. Цветы и венки к мемориалу возложили родственники и представители городской администрации.
- Это боль, которую поймет только человек, который пережил подобное. Это невозможно пережить, мы живем с этим, - призналась в разговоре с КП-Крым Светлана Лысенко, мама погибшего в трагедии 18-летнего Руслана Лысенко.
Аллея погибших в керченском политехническом колледже на городском кладбище
Фото: Юлия МАРКИНА
В течение нескольких лет родители контролировали создание мемориала. В этом году благоустройство аллеи полностью завершено: здесь установили скамейки, высадили деревья и подвели освещение.
На монументе выгравированы имена 21 погибшего при трагедии
Фото: Юлия МАРКИНА
Собираться у мемориала родители и друзья погибших стали с утра. К могилам принесли цветы и конфеты.
Расследование трагедии до сих пор не завершено. По данным следствия, взрывное устройство в столовой заложил 18-ти летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. Он же открыл стрельбу по сверстникам, после чего заперся в библиотеке и застрелился.
К могилам погибших с самого утра приходят родственники
Фото: Юлия МАРКИНА
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50